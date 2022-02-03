ISINMAK İÇİN MİNİBÜSÜN MOTOR KISMINA GİREN KEDİYİ TAMİRCİLER ÇIKARDI - Haberler
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ISINMAK İÇİN MİNİBÜSÜN MOTOR KISMINA GİREN KEDİYİ TAMİRCİLER ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Malatya'da, bakım için sanayiye getirilen minibüsün motor bölümüne ısınmak için giren kedi, tamirciler tarafından çıkarıldı.

MALATYA (DHA) - Malatya'da, bakım için sanayiye getirilen minibüsün motor bölümüne ısınmak için giren Kedi, tamirciler tarafından çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Malatya Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto tamiri için getirilen bir minibüsün motorundan kedi sesi gelince ustalar kaputu açıp sesin geldiği yere yöneldi. İşyerine geldikten sonra sıcaklığından dolayı aracın motor bölümüne ısınmak için giren kedi, ustaların yardımıyla çıkarıldı. Ustalar, kedi maması ve süt verdikleri kediyi tekrar doğaya saldı.

ISINMAK İÇİN MİNİBÜSÜN MOTOR KISMINA GİREN KEDİYİ TAMİRCİLER ÇIKARDI

ISINMAK İÇİN MİNİBÜSÜN MOTOR KISMINA GİREN KEDİYİ TAMİRCİLER ÇIKARDI

ISINMAK İÇİN MİNİBÜSÜN MOTOR KISMINA GİREN KEDİYİ TAMİRCİLER ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Malatya, kedi, Güncel, Haber

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