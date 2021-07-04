İşini Ciddiye Almayan E-Sporcu Silinip Gider"

Ümit Kenan Çeltik'in röportajı... Riot Games League of Legends maç sunucusu ve analizcisi Can (Scarlet) Çaldıran'ı konuk ettik... E-spor sektörü ile içli dışlı olduğunu biliyorum.

Ümit Kenan Çeltik'in röportajı...

Riot Games League of Legends maç sunucusu ve analizcisi Can (Scarlet) Çaldıran'ı konuk ettik...

E-spor sektörü ile içli dışlı olduğunu biliyorum. İnsanlar nasıl bir anda nasıl bunu meslek olarak yapmaya karar veriyor? Sonuçta bir anda kalkıp e-sporcu olacağım diyemiyoruz.

-Kapıyı büyük oranda açan ilk şey oyun sevgisi. Oyunu da iyi oynadığınız zaman takımların ve oyuncuların dikkatini çekip bir takıma girebiliyorsunuz. Ben de sunuculuğa başlamadan önce bir esporcuydum. Sonrasında okulumu tamamlayıp sektörün sunuculuk tarafına yöneldim. Sektörde farklı rollerde çalışan birçok kişi var ancak ortak nokta kesinlikle oyun ve rekabet sevgisi.

Sana göre e-spor şu an mı çok hype yoksa geleceğin meslekleri arasında mı?

-Espor kesinlikle geleceğin meslekleri arasında. E-spor, eğlence sektöründe büyük bir pazar payına sahip olduğu gibi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Üst seviye profesyonel bir e-sporcu geleneksel sporculardan daha tanınır bir hale gelebiliyor.

E-sporcu olmak havalı ve kolay gözüküyor ancak cidden görüldüğü kadar kolay mı?

-Kesinlikle göründüğü kadar kolay değil. Tüm gözler üzerinizde olduğu için her zaman formunuzun en üst seviyesinde olmanız gerekiyor; bireysel hatalar geleneksel sporlara kıyasla çok daha göze batabiliyor. E-sporcuların emekli olma yaşı da görece erken olduğu için hem çok sık çalışmanız hem de değişen oyun yapısına hızla adapte olabilmeniz lazım. Tüm bunlar düşünüldüğünde e-sporculuk "cool ve basit bir meslek" gibi görünse de işini ciddiye almayan e-sporcular kısacık bir süre içerisinde silinip gidebiliyorlar.

Her sektörde olduğu gibi toksik fanlar her yerde var. E-sporda bunlarla nasıl başa çıkılır?

-Başa çıkmanın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu gibi kişiler ne yazık ki rekabetin olduğu her yerde var. Neyse ki kitle bu gibi kişileri pek umursamıyor. Özellikle seyircili maçlarda kesinlikle toksiklik yaşanmıyor.

E-sporcu olmayı düşünen kişilere tavsiyelerin neler?

-Oyunu rakibinizi ezmek için değil, kendinizi geliştirmek için oynayın. Kazandığınız maçlarda bile mutlaka daha iyi yapabileceğiniz şeyler bulabilirseniz. Kendinizi geliştirdiğiniz sürece de dereceli sıralarda yükselip takımların dikkatini çekme şansınız büyük ölçüde artar.

Kaynak: Space Mag Türkiye