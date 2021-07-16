İşin uzmanı Şenol Mert'ten saç bakımı üzerine tavsiyeler

Mesleğinde 30 yılı geride bırakan Şenol Mert'den saç bakımı üzerine tavsiyeler geldi. Şenol Mert, pandemi sürecinde insanların kuaförlere gitmekten çekindiklerini ve bu nedenle uzun bir süre bakımsız kalan saçlarını eski canlılığına ve parlaklığına kavuşturmak için yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

Birkaç adımda doğal ve sağlıklı saçlara kavuşmanın mümkün olduğunu müjdeleyenŞenol Mert bu konu ile ilgili yapılması gerekenleri "Yaz aylarında saçlar güneşin zararlı etkilerine karşı korunmalı, denizin ve havuzların klorlu sularının yıpratıcı etkilerine karşı saç bakımı için argan yağlardan ve maskelerden faydalanılmalı." şeklinde sıraladı.

''SAÇ NEMLENDİRİCİLERİ DOĞRU KULLANILMALI''

Sık sık yıkanan saçların doğal nemini kaybedeceğini ve bu nedenle saç nemlendiricilerinin doğru kullanılması gerektiğini belirten Şenol Mert, "Saç nemlendiricileri yalnızca saç uçlarında kullanmak yanlış bir uygulamadır. Bu uygulama saç diplerinin kabarık, saç uçlarının ise düzgün olmasına yol açar. Doğru uygulama saç diplerine inmeksizin saçınızın tepesine hafifçe de olsa nemlendirici sürülmesi orantılı bir düzgünlük sağlar" dedi.

SAÇ BAKIMINDA YAPILAN HATALARA DİKKAT ÇEKTİ

Saç bakımı ile ilgili yapılan hatalara da değinen Şenol Mert, "Saçlar kuru iken taramaktan, sık tarak ya da fırça ile taramaktan kaçınılmalı mümkün ise geniş ağızlı bir tarak ya da fırça ile ıslak iken taranarak saçların kırılmasının önüne geçilmeli" ifadelerini kullandı.