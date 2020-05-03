Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
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Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız

03.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:36

Hadise'nin Türkiye ve Kıbrıs'taki 20'den fazla konseri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesi sonrası gündem olması şarkıcı Işın Karaca'yı rahatsız etti. Karaca, "Tüm dünya durmuş, Hadise'nin zararını mı konuşacağız?" diyerek konunun çok konuşulmasından dolayı rahatsızlığını dile getirdi.

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan ve salgın döneminde karantinayı sevgilisiyle geçiren Hadise'nin tedbir amaçlı alınan önlemler kapsamında hem Türkiye, hem Kıbrıs'ta vereceği 20'den fazla konseri iptal edildi. 1 milyon TL'den fazla kaybı oldupu söylenen Hadise'nin gündeme gelmesine ise meslektaşı Işın Karaca'dan yorum geldi.

"PES VALLAHİ PES"

Konunun sosyal medyada gündemi işgal etmesi üzerine Hadise gibi salgın yüzünden sahneye çıkamayan Işın Karaca meslektaşına isyan etti. "Tüm dünya durmuş, Hadise'nin zararını mı konuşacağız? Peki ya esnaf, özel sektörün sıkıntıları, emekçi kardeşlerimizin durumu? Pes vallahi pes" açıklamasını yaptı.

Işın Karaca'nın Hadise isyanı: Dünya durmuş Hadise'yi mi konuşacağız

İŞLER KARDEŞİNE KALDI

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin Uluşta'ki evine özel aracıyla giriş yaparken görüntülenen Hadise, soruları gülümseyerek yanıtsız bırakmıştı. Ünlü şarkıcı sevgilisinin evindeyken, kız kardeşi Derya Açıkgöz de onun bankadaki işlerini halletti.

Işın Karaca'nın Hadise isyanı: Dünya durmuş Hadise'yi mi konuşacağız
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
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