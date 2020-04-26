Işın Karaca ile Demet Akalın arasında eski eş krizi
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Demet Akalın, Okan Kurt, Magazin, Haber

Işın Karaca ile Demet Akalın arasında eski eş krizi

Geçtiğimiz günlerde önce Okan Kurt, ardından Demet Akalın yeni yaşlarını evde yakın arkadaşlarıyla beraber kutlamıştı.

26.04.2020 07:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 07:46
Işın Karaca ile Demet Akalın arasında eski eş krizi

Geçtiğimiz günlerde önce Okan Kurt, ardından Demet Akalın yeni yaşlarını evde yakın arkadaşlarıyla beraber kutlamıştı. İki kutlamaya da davet edilmeyen Karaca, Akalın'a kırgınlığını bir WhatsApp mesajıyla dile getirdi. İddiaya göre Karaca'nın kırgınlığının asıl sebebi, Okan Kurt'un doğum gününe kendisi çağrılmazken eski eşi Tuğrul Odabaş'ın davet edilmiş olması.

Kaynak: Hürriyet

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