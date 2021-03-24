Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi

AK Parti 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Salona girmeden önce kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan "Kar yağışının tüm mikropları temizlediği anlamlı buluşmada en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum" dedi. Şarkıcı Işın Karaca ise kongredeki kalabalığı sert bir dille eleştirdi.

Kongrede 2023 seçim manifestosu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak, kampanya şarkıları ilk kez çalınacak. Kongrede, AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosu da oluşacak. Kongredeki kalabalık ise şarkıcı Işın Karaca'yı sinirlendirdi.

"ASLA BU KADAR İÇ İÇE OLMAYACAĞIZ"

Koronavirüs nedeniyle aylardır konser veremeyen ve bu süreci evinde geçirmek zorunda kalan Işın Karaca, kongredeki kalabalığı görünce sessiz kalamadı. Instagram hesabından kongreden bir görüntü paylaşan Karaca, "Yeminle, söz veriyoruz. Bizim sektörümüzü açınca asla bu kadar iç içe olmayacağız" dedi.