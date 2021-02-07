İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı
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İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı

07.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 09:45

Ekranların sevilen yarışması Survivor'ın son bölümü nefesleri kesti. İki takım arasında kıyasıya geçen mücadelede gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı. Ünlüler takımı eleme potası için bir adayı seçerken ilginç anlar yaşandı. Doğan eleme adayı için gönüllüler takımından Aleyna'nın ismini yazdı. Bu anlar herkesi güldürdü.

Milyonlarca kişinin severek takip ettiği Survivor dün yine nefes kesen bir bölüm ile ekranlardaki yerini aldı. Önce market ödülü için yarışan takımlar daha sonra dokunulmazlık mücadelesine çıktı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU ÜNLÜLER KAYBETTİ

İki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı. Oyunu kaybeden ünlüler takımı ise konseyde eleme potasına bir kişiyi koymak için oylama yaptı.

İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı

YAZAN İSİM HERKESİ ŞOKE ETTİ

Yarışmacılar tek tek gitmesini istediği kişiyi yazarken, Doğan'ın yazdığı isim herkesi şoke etti. Acun Ilıcalı yazılan isimleri açıklarken Aleyna'nın ismini gördü.

İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı

İLAYDA YAZMAK İSTERKEN ALEYNA YAZDI

Fakat ünlüler takımında Aleyna isminde herhangi bir yarışmacı yarışmıyordu. İlayda'nın adını yazmak isterken Aleyna ismini yazan Doğan, herkesi güldürdü.

İLK ELEME ADAYI DOĞAN OLDU

Öte yandan Ünlüler takımı ilk eleme adayı olarak Doğan'ı çıkardı. Doğan Survivor'a geçtiğimiz hafta gelmişti.

İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı
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