Vefat eden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın için tören düzenlendi.

İzmir Valiliği önündeki törene Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, eski bakanlar Hakan Tartan ve Vecdi Gönül, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenazenin tören alanına getirilişinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, Saygın'ın öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Saygın'ın yakınları ve sevenleri de tabutun başında gözyaşı döktü.

Törende, gazeteci Tayfur Göçmenoğlu ile Saygın'ın arkadaşı Güler Bulsu birer konuşma yaptı.

Buradaki törenin ardından Saygın'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Buca Muradiye Camisi'ne götürüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saygın'ın, milletvekilliği, belediye başkanlığı ve bakanlık yapmış çok önemli bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Saygın'ın şehre önemli katkıları olduğunu vurgulayan Dağ, "İzmir açısından önemli bir kayıp. Vatandaşlarla direkt temas etme konusunda da çok başarılıydı. Birçok hizmetlerini sahada yaptığımız gezilerde gördük, hissettik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Hakan Tartan da "40 yıllık ablam" dediği Saygın için "Sürekli halkın yanında onların sorunlarını tespit eder, çözerdi. Kadın ve çevre hakları konusunda yaptıkları elbette unutulmaz." diye konuştu,

Oktay Vural ise Saygın'ın, hizmetleri, ulaşılabilirliği ve İzmir sevdasıyla örnek bir siyasetçi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, 27 Temmuz'da, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 72 yaşında vefat etmişti.

Kaynak: AA