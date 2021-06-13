Işıl Yücesoy kimdir? Işıl Yücesoy hayatı ve biyografisi! Işıl Yücesoy kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Işıl Yücesoy, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Işıl Yücesoy hakkında merak edilenler. Işıl Yücesoy hayatı ve biyografisi. Işıl Yücesoy kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve oyunculuğuile dikkat çeken Işıl Yücesoy merak konusu oldu. İşte Işıl Yücesoy hakkında merak edilen Işıl Yücesoy kimdir, Işıl Yücesoy hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

IŞIL YÜCESOY KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ekim 1945

Kaç yaşında: 75yaşında

Nereli: Kırklareli

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Aynı yıl ilk 45'liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak'ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.

İlk dizisi Atilla İlhan'ın yazdığı "Dokuz Sütuna Sekiz Manşet"tir. TRT'de yayınlanan bu dizide sanatçı, doktor rolünü canlandırdı. Işıl Yücesoy, 80'li yıllarda TRT'de "Arkası Yarın" programı için 15'e yakın radyo tiyatrosu yazdı. İstanbul Radyosu ve Ankara Radyosu'nda yayınlanan bu oyunlarda oynadı.

Işıl Yücesoy, 16 yıl Eyüboğlu Kolejinde drama eğitmenliği yaptı. Önemli tiyatro sanatçılarının jüri üyesi olarak katıldığı Tiyatro Festivali'nde yetenekli gençleri keşfetti, çeşitli üniversitelerde sanatın çeşitli dallarını seçen öğrenciler yetiştirdi.

Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen Işıl Yücesoy, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Unutursam Fısılda adlı sinema filminde 'Hanife' karakterini canlandırdı.

Işıl Yücesoy'un Tanju Cılızoğlu ile olan evliliğinden Meneviş adında bir kızı vardır.

Işıl Yücesoy, Ossi Müzik'ten çıkan Çocuk Diskosu adlı albümde "Fış Fış Kayıkçı" adlı şarkıyı seslendirmiştir.

35 yıl aradan sonra 15 Temmuz 2016'da Zamansız adlı yeni albümünü çıkartan Işıl Yücesoy, bu albümde Çağan Irmak, Yeşim Salkım, Cenk Eren gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Işıl Yücesoy yıllar sonra albüm yapması ile ilgili olarak gazeteci Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda; "İnsan çok emek verdiği, çok sevdiği bir şeyi kolayca bırakamıyor. Belki de yıllar, yaşanmışlık, insana başka şeyler katıyor. Yaşadığı duyguları da bir şekilde paylaşmak istiyor. Bütün bu soruları sora sora kendime, bu albüme canımı, kanımı tüm müzik aşkımı kattım. Hiçbir beklentim de yok, belki de sadece kendi kendime kendimi ispat etme çabasıydı. Ama iyi ettim. İçimde bir volkan patladı sanki. Gizli bir yerlerde olan bir iç deprem su yüzüne çıktı." demiştir.

Işıl Yücesoy; sinema, dizi, tiyatro ve müzik çalışmalarını birlikte yürütmektedir.