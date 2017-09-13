Işıl Yücesoy'dan Hayata Ayna Tutan Yepyeni Şarkı 

Işıl Yücesoy'un 'Hayat Herkese Aynı' çalışması yediden yetmişe herkesin yaşama dair ortak duygularının birer anlatıcısı olarak bize hayatın aynasını tutarken, 'Neden' şarkısındaki mısralar, aşkın kaosunda kaybolanlara yaşadıklarını sorgulatıyor.

"Hayat Herkese Aynı" şarkısının sözü ve müziği sanatçının geçen yıl yayınlanan 'Zamansız' albümünde yer alan "Büyümedim" şarkısının sözlerini yazan Sadettin Dayıoğlu'na ait. 'Neden' şarkısının sözleri ise Sacit Şerbetçi, bestesi Işıl Yücesoy'a ait. Single'da yer alan her iki şarkının düzenlemeleri ZAMANSIZ albümünün müzik direktörü ve aranjörü olan Tansel Doğanay imzası taşıyor. Yapımcılığını Hakan Eren-Ossi Müzik'in üstlendiği single tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu. Bahçekatı Stüdyoları'nda kaydedilen parçaların kayıt ve mixi Serkan Ayman, masteringi Bora Ebeoğlu'na ait. Ünlü sanatçılara çektiği konsept fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren Şahin Tuhan tarafından fotoğraflanan single'ın çıkış şarkısı olan 'Hayat Herkese Aynı' yine Şahin Tuhan yönetmenliğinde çekilen klibiyle yakında tüm müzik kanallarında gösterime girecek.

Işıl Yücesoy; zamanın çizgilerini yüzünde taşıyan bu şarkı ile hayatın davacı ve davalılarını hayatın aynasına bakmaya davet ediyor.