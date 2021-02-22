Işıl Reçber: Hâlâ yerimde olmak isteyen var mı acaba?

Geçtiğimiz günlerde de kick boks yaparken nazara geldi. Bu kez dizi döndü. Ameliyat olana kadar da fizyoterapi tedavisi görecek. Işıl Reçber, "Üç gündür hastanelerde koşturuyorum. Tekme atarken dizim döndü, ön çapraz bağlarım koptu. Ciddi bir sakatlık yani. Fizyoterapi ile şimdilik ödemi ve kanamayı durdurmaya çalışıyorlar.

'Hala yerimde olmak isteyen var mı acaba?'

Bana hep 'Hayat size güzel, sizin yerinizde olmak vardı' diyorlardı. Hala yerimde olmak isteyen var mı acaba, merak ediyorum? Yine de asla isyan etmiyorum. Böyle bir sıkıntıyı yaşamam gerekiyormuş, bu da Allah'tan" diye konuştu.

1997 YILINDA EVLENDİ Eşi Rüçtü Reçber ile 1997 yılında nikah masasına oturan Işıl Reçber'in; Tuvana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu var.

Reçber, daha önce evliliği için; "Tanıştığımız zaman 16-17 yaşındaydım, 18'imde evlendim. Rüştü de 23'ündeydi. Çocuk yaşta 'evet' dedim yani. Ama bir gün bile pişman olmadım. Yine dünyaya gelsem, yine Rüştü'yü ister, onu seçerim. Zaten aksini düşünsem 23 yıl, 7/24 birlikte olamazdık. Gerçi şimdi kızım 19 yaşında. Evlenmek istediğini söylese, şoka girerim" demişti.

Işıl Hanım, sözlerine; "Rüştü'nün tavrı, davranışı hala beni etkiliyor. Uzun ve mutlu ilişkinin sırrı da şu; kendinize yapılmasını istemediğinizi partnerinize yapmayın, eşiniz ile empati kurun. Birbirinize değer verdiğinizi hissettirin. Ufacık jestler aşkı diri tutar, sevginiz zedelenmez" diye devam etmişti.

Kaynak: Hürriyet