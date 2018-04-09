Işıktaş'tan Öğrencilere Ödül

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programında etkinlikler tamamlanıncaya kadar Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Dr. Sezer Işıktaş tarafından ödüllendirildi.

Silopi ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı kapsamında 17 Mart'ta kapalı spor salonunda düzenlenen anma etkinliklerinde program bitinceye kadar Türk bayrağı taşıyan Koç Ortaokulunda öğrenim gören 28 öğrenci, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Sezer Işıktaş tarafından forma takımı ve spor ayakkabı ile ödüllendirildi. Kaymakamlık makamında öğrencileri kabul eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Işıktaş, öğrencilere spor yapmaları yanında başarılı bir öğrenci olmaları için çok çalışmalarını söyleyerek başarı dileklerinde bulundu. - ŞIRNAK