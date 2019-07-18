IŞIKSU: "Şehrimizin sanatçıları değerimizdir"

Akif Yener'e sanatsal faaliyetlerinde başarılar diledi

"Onun Adı Efsane Sakarya, Ne Aşk Ne Hayat ve Sakaryaspor 50. Yıl (Bu Kalp Seninle Sakaryaspor) marşının bestekârı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanatçısı ve Yaşam Koçu Akif Yener; Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu makamında ziyaret ederek, tebrik etti. Sanatçı Akif Yener'in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu; Adapazarı'nın gelişmesi ve kalkınması için tüm gayretleriyle çalışacakları gibi, özellikle şehrimizin kültür sanat şehri olması içinde projelerinin olduğunu ifade etti.

Sanatçı Akif Yener'e Sakarya ve Sakaryaspor için yaptığı marşlar ve şarkılardan dolayı teşekkür eden Işıksu; "Akif Yener, Sakarya'mızın güzide ve değerli bir Sanatçısıdır. Sakarya için tarihte ilk şarkıyı yapan ve Sakaryaspor'un kuruluşunun 50. Yılında yine takımımıza yakışan ve büyük coşkuyla dinlediğimiz marşın bestekârıdır. Kendisiyle uygun etkinliklerimizde çalışmayı düşünüyoruz" diyerek 50. Yıl marşı videosunu makamında bir kez daha izledi. Ayrıca Başkan Işıksu sanatsal faaliyetlerine Adapazarı Belediyesi olarak çok sesli Türk Halk Müziği korosu kurduğunu ve konserler için provaların başladığını da belirtti. Sanatçı Yener, Başkan Işıksu'ya çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyareti anısına 5 şarkıdan oluşan maxi sıngle cdsini imzalayarak hediye etti...

Kaynak: Bültenler