Işıkhan, pandemi sürecinde stres yönetimini anlattı
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Işıkhan, pandemi sürecinde stres yönetimini anlattı

19.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:52
Işıkhan, pandemi sürecinde stres yönetimini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan 'Pandemi Sürecinde Stres Yönetimini' anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan 'Pandemi Sürecinde Stres Yönetimini' anlattı.

Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk online söyleşisi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Üyesi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan 'Pandemi Sürecinde Stres Yönetimi' başlıklı online söyleşiye katıldı.

16 Ekim Cuma günü ZBEÜ, Instagram resmi hesabı üzerinden canlı yayında gerçekleşen söyleşide; Prof. Dr. Işıkhan, Yeni Tip Koronovirüs (Covid-19) küresel pandemi sürecinin insan ve toplum psikolojisi üzerindeki etkilerine değindi.

Söyleşi kapsamında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile mücadelede kapsamında alınan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri kadar, süreçte oluşan stres ve etkilerinin iyi yönetilmesinin de hayati önem taşıdığının önemini anlatan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, iyi yönetilen stresin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için zorunluluk olduğunu ifade etti.

Online söyleşide stres yönetimi ve stresle başa çıkma yöntemlerinden örnekler veren Prof. Dr. Işıkhan, çağın en zor ruh hallerinden biri olan stresin, devam eden pandemi sürecinde sağlığımızı tehdit etmeyecek düzeye indirgenmesi, insan sağlığını, başarısını ve mutluluğunu etkilememesi ve kaliteli bir yaşam sürdürmek adına neler yapılacağına dair notları izleyicilerle paylaştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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