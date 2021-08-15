Işık ve tonaj ihlali yapan kamyon sürücüsüne 7 bin 672 TL ceza kesildi
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Işık ve tonaj ihlali yapan kamyon sürücüsüne 7 bin 672 TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Haberler | Yerel

- Işık ve tonaj ihlali yapan kamyon sürücüsüne 7 bin 672 TL ceza kesildi Aksaray'da kırmızı ışık ihlali yaparak yola kasasında yüklü kumları dökerek trafikte seyreden kamyon sürücüsü polis ekiplerince yakalanırken tonaj kontrolünde yüzde 20'nin üzerinde tonaj ihlali yaptığı tespit edildi.

- Işık ve tonaj ihlali yapan kamyon sürücüsüne 7 bin 672 TL ceza kesildi

AKSARAY - Aksaray'da kırmızı ışık ihlali yaparak yola kasasında yüklü kumları dökerek trafikte seyreden kamyon sürücüsü polis ekiplerince yakalanırken tonaj kontrolünde yüzde 20'nin üzerinde tonaj ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücüye ışık ve tonaj ihlalinden 7 bin 672 TL para ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesinden Tacin Mahallesi istikametine seyreden 68 AP 490 plakalı Mercedes marka kamyonun Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ışık ihlali yaptığı ve kakasındaki yüklü kumları dökerek trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kısa sürede Ferhat Ç. idaresindeki kamyonu yakaladı. Durdurulan kamyon sürücüsünün yola kumlar dökerek seyrettiği polis ekiplerince tespit edilirken, kamyonun yükünün yasal sınırda olup olmadığı kontrolü içi kamyon kantara çektirildi. Burada yapılan tonaj kontrolünde 25 ton yük hakkı bulunan kamyonun 31 ton 200 kilogram yük yüklediği tespit edildi. Kamyon sürücüsüne yük taşımacılığında kural ihlali yaptığı içi 7 bin 358 TL para cezası kesilirken, ayrıca kırmızı ışık ihlalinden de 314 TL para cezası kesildi. Kamyonun fazla yükleri boşalttırılarak yoluna gönderildi.

Işık ve tonaj ihlali yapan kamyon sürücüsüne 7 bin 672 TL ceza kesildi
Işık ve tonaj ihlali yapan kamyon sürücüsüne 7 bin 672 TL ceza kesildi
Işık ve tonaj ihlali yapan kamyon sürücüsüne 7 bin 672 TL ceza kesildi
Işık ve tonaj ihlali yapan kamyon sürücüsüne 7 bin 672 TL ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

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