İSİG raporu: Türkiye'de ağustos ayında 148 işçi hayatını kaybetti

07.09.2019 14:45

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) son raporuna göre Türkiye'de ağustos ayında 148 işçi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 14 çocuk, 12 kadın ve 11 göçmen işçi bulunuyor.



İSİG'in temmuz ayı raporuna göre 163 işçi yaşamını yitirmişti. Euronews.com'da Görüntüle