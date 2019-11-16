IŞİD lideri Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

16.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:47

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, örgütün lideri Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle