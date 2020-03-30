İşi biten maskeler ve eldivenleri bu çöp kutularına atalım
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Koronavirüs, Güncel

İşi biten maskeler ve eldivenleri bu çöp kutularına atalım

Halkın yoğun olduğu bölgelere tıbbi atık çöp kutuları koyan Büyükşehir, toplum sağlığı için maske ve eldivenlerin işleri bittikten sonra sokağa atılmaması gerektiğini belirtti

30.03.2020 08:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:21
İşi biten maskeler ve eldivenleri bu çöp kutularına atalım

Koronavirüs(Covid-19) salgınına karşı önlem almak adına vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın yeni tıbbi çöp kutuları yapılması talimatını verdi. Talimat kapsamında Büyükşehir iştiraklerinden İZAYDAŞ, hemen yeni çöp kutularını hazırlamaya başladı. Yeni yapılan tıbbi çöp kutuları da kentin dört bir yanına konulmaya başlandı.

ELDİVENLERİNİZİ VE MASKELERİNİZİ LÜTFEN SOKAĞA ATMAYIN

Vatandaşlar koronavirüs tehlikesine karşı toplu taşım araçları başta olmak üzere her yerde eldiven ve maske takma gereksinimi duyuyor. Bu kullanılan ürünlerde daha sonra çöpe atılmak zorunda kalıyor. İşte tam bu safhada İZAYDAŞ yetkilileri, kentin her köşesine tıbbi atık konteynırları yerleştirmeye başladı. Kullanılan ürünlerin katiyen sokağa atılmaması gerektiği konusunda uyarı yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde eldivenlerinizi ve maskelerinizi bertaraf etmemize fırsat tanıyın" diye belirtti.

Kaynak: Bültenler

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