İshakçelebi mahallesine yağmur suyu hattı döşeniyor MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

Çalışmayı yerinde inceleyen Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, yağışlı havalarda mahallede yaşanan su taşkınına çözüm üreteceklerini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin sıkıntılarına bir bir çözüm üretiyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesinde 650 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. Yürütülen çalışmayı Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz yerinde inceledi. Deniz'e, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Şahika Orhan, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan eşlik etti. Mahallede yağışlı havalarda taşkın sıkıntısı olan noktada başlatılan çalışma ile yaşanan soruna çözüm olunacak. İshakçelebi'de ayrıca daha farklı bir noktada daha yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirilmişti.

"Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ederim"

Mahalle Metin Kumal da, MASKİ'nin hayata geçirdiği altyapı çalışmasından memnun olduklarını ifade ederek, "Mahallenin farklı noktalarında su baskınları yaşanıyordu. Bunların önlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu son çalışmada hem sağlık ocağımızda hem yeni mahallemizde bir daha sel baskını yaşanmaması için hat ilavesi gerçekleştiriliyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler