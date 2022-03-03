"İşgal planı 2014'ten beri adım adım uygulanıyor" diyen Bahçeli, 5 maddelik çözüm önerisi sundu

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, " Ukrayna'yı işgal eden Putin haksızdır, bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rusya Federasyonu'nun komşusu Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, uluslararası hukuka ve Minsk sürecine tamamen terstir. Rusya işgal planını 2014'ten beri adım adım uygulamıştır. Rusya taraf olarak imza attığı anlaşmaları çiğnemiştir Putin'in kanlı işgali haklı çıkarma çabası bir çelişki. Birleşmiş Milletler, yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştir. Ukrayna'nın sınır güvenliği, insan varlığı ve egemenlik hakları çok tehlikeli saldırıya uğramıştır. 8. güne giren bu saldırı bütün vahametiyle sürmektedir.

BAHÇELİ'DEN DONBAS AÇIKLAMASI

Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken hem Rusya hem Batıdır. Donbas'ı Ukrayna'dan koparmak bölücülüktür. Bu bölgenin sözde bağımsızlığının ve egemenliğinin Rusya Parlamentosu tarafından tasdiki evrensel hukuk kurallarını infaz etmektir.

Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir.

ABD, AB VE NATO'YA TEPKİ

ABD, AB ve NATO bu savaşta kabiliyet yoksunu olduğunu göstermiştir. Ukrayna madem NATO üyesi yapılmayacaktı bunca yıl neden ABD tarafından boş vaatlerle avutulmuştur.

5 MADDEDE YAPILMASI GEREKENLER

MHP olarak, çatışmaların ivme kaybetmesi, barış için adım atılması gereken adımlar şöyle:

Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmalı. Rusya işgalden vazgeçmeli, askerleri geri çekmeli. NATO doğuya genişleme stratejisini gözden geçirmeli. Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki mutabakat arayışları memnuniyet vericidir. Rusya ve Ukrayna ile masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yönlü siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri kullanarak aktif arabuluculuk girişimi bize göre barışın, huzurun, istikrarın kalıcı anahtarıdır. İstanbul'da müzakere ikliminin başlaması krizden çıkışın orta yolu bulunacaktır.

"BM YAPISI DERHAL DEĞİŞMELİDİR"

BM yapısı derhal değişmeli. Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde kendisiyle ilgili alınan kınama kararını veto etme hakkına sahip olması başlı başına çarpıklık, bu kuruluşun iflas ilanıdır. Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki, Rusya ve Ukrayna ile doğrudan görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. Küresel emperyalizminin dünya tasarımında insan insanın canavarıdır.

"ACİL ATEŞKES REJİMİ TESİS EDİLMELİDİR"

Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğü ile egemenlik haklarına saygı duyulmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çok acil ateşkes rejimi tesis edilmelidir. Rusya işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçmeli, askeri unsurlarını geri çekmelidir. Ukrayna'yı işgal eden Putin haksızdır, bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir.

"TÜRKİYE CEPHE ÜLKESİ OLMAYACAKTIR"

Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet ittifakının Montrö hatırlatması siyasi bir tuzaktır. Türkiye bir cephe ülkesi olmayacaktır.