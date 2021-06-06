İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İş Güvenliği Sınavı sonuçları!

İSG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na giren adaylar "İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusunun yanıtı...

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 30 Mayıs 2021 Pazar günü yapıldı. İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM akademik takviminde sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurdu.

İSG/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

ÖSYM takviminde sınav sonuçlarının 24 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.Adaylara herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.Online ortamdan sınav sonuçları görüntülenebilecek.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verildi.

Sınavda, 5 ayrı sertifika alanında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulandı ve her testte 50 soru yer aldı.

ÖSYM İSG/1 SINAV SORULARINI YAYIMLADI MI?

İSG sınavına giren adayların araştırdığı konular arasında söz konusu sınavdaki soruların ÖSYM tarafından yayımlanıp yayımlanmadığı yer alıyor. Sınav sonrası soruların yayımlanması adayların doğruyu ve yanlışı görmesinde etkili oluyor. Henüz İSG/1 sınav soru ve cevapları yayımlanmadı. ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılacak açıklamalar bekleniyor.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI NEDİR?

İş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği çalışma alanında yapılan yetkinlik sınavında başarılı olanların ve Bakanlık tarafından sertifikalandırılan uzmanlık alanıdır. Mühendislik, fizik, teknik öğretmenlik alanından mezun olan kişiler Bakanlık tarafından yetki verilen eğitim kurumlarında eğitim almak ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla İş Güvenliği Uzmanı olabilir.