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İşe giden kadına köpekler saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İşe giden kadına köpekler saldırdı

Malatya'da işe gitmek için evinden çıkan bir kadına köpekler saldırdı.

Malatya'da işe gitmek için evinden çıkan bir kadına köpekler saldırdı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe semtinde sabah çalıştığı kuruma gitmek için evinden çıkan 35 yaşlarındaki A.Ş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yere düşerek feryat eden kadının yardımına çevredeki site sakinleri yetişti. Köpekleri kovan vatandaşlar, kadını hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tedavinin ardından kadın taburcu edilirken, mahalle sakinleri daha önce de aynı bölgede çocuklara, yaşlı bir kadına köpeklerin saldırdığını belirterek, tepki gösterdi. - MALATYA

İşe giden kadına köpekler saldırdı

İşe giden kadına köpekler saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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