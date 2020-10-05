İşe alma vaadiyle umut tacirliği yapan çeteden 900 bin liralık vurgun
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İşe alma vaadiyle umut tacirliği yapan çeteden 900 bin liralık vurgun

05.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:40

Tokat'ta kişileri işe alma vaadiyle kandırarak, onlardan para alan suç çetesine yönelik operasyon düzenlendi. 63 kişiyi dolandıran çetenin toplamda 900 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 şahsın 'üniversitede işe alacağız' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde doçent doktor olarak tanıtan şahsın, işe girmek isteyenlerden ''Üniversite döner sermayesine para yatırmamız lazım'' diyerek değişik tarihlerde para aldıkları tespit edildi.

İşe alma vaadiyle umut tacirliği yapan çeteden 900 bin liralık vurgun

900 BİN LİRALIK VURGUN

KOM şube ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında şahısları operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Polis ve jandarmaya giden 63 kişi yaklaşık 900 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla şahıslardan şikayetçi oldu. KOM Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan R.B, H.N, .İ.Ö, H.A, M.A, C.D isimli şahıslar ifade işlemelerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.

İşe alma vaadiyle umut tacirliği yapan çeteden 900 bin liralık vurgun

480 KOYUN DOLANDIRDILAR

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde çiftçilik yapan Yücel Kepenek, kendini doçent doktor olarak tanıtan şahısın proje kapsamında ziraat fakültesine küçükbaş hayvan alarak dağıtacakları vadiyle dolandırdığını söyledi. Dolandırıcılara 480 koyun verdiğini ifade eden Kepenek, parasını alamayınca jandarma ya giderek şahıslardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

İşe alma vaadiyle umut tacirliği yapan çeteden 900 bin liralık vurgun
İşe alma vaadiyle umut tacirliği yapan çeteden 900 bin liralık vurgun
İşe alma vaadiyle umut tacirliği yapan çeteden 900 bin liralık vurgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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