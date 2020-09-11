İşçilerin taşındığı midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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İşçilerin taşındığı midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İşçilerin taşındığı midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
11.09.2020 21:30 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:35

MANİSA'nın Kula ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün alkollü olduğu iddiası üzerine test yapılacağı bildirildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alaşehir- Çarıkballı yolu kırsal Çarıkballı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Ç. (31) yönetimindeki 20 U 8663 plakalı otomobil ile Alaşehir yönüne giden 23 işçiyi taşıyan Mehmet A.'nın (48) kullandığı 45 J 7650 plakalı servis midibüsü çarpıştı. Kazada Osman Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlierince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Osman Ç. ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

ALKOL TESTİ YAPILACAK

Kazada yaralanan Osman Ç.'nin alkollü olduğu iddiası üzerine soruşturma kapsamında alkol testi yapılması için kanı alındı.


Kaynak: DHA

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