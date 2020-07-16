İşçilerin bitkin halde bulduğu tay tedavi altına alındı İşçilerin bitkin halde bulduğu tay tedavi altına alındı Manisa Spil Dağı Milli Parkında iki temizlik görevlisi tarafından bitkin halde yılkı tayı bulundu Zehirlendiği düşünülen tay Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi amaçlı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına...

İşçilerin bitkin halde bulduğu tay tedavi altına alındı

Manisa Spil Dağı Milli Parkında iki temizlik görevlisi tarafından bitkin halde yılkı tayı bulundu

Zehirlendiği düşünülen tay Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi amaçlı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü

MANİSA - Manisa Spil Dağı Milli Parkında iki temizlik görevlisi tarafından bitkin halde yılkı tayı bulundu. Zehirlendiği düşünülen tay, Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi amaçlı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Tayın yediği otlardan veya artık yiyeceklerden zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı Atalanı mevkiinde çevre temizliği yapan Milli Park Müdürlüğü'ne bağlı iki temizlik görevlisi bir ağacın altında bitkin halde yatan ve 2 yaşında olduğu düşünülen bir yılkı atı tayı gördü. Taya su vermelerine karşın hareket etmediği gören temizlik görevlileri durumu Milli Parklar Müdürlüğü'ne iletti. Ağacın altında tayı bitkin halde gören Milli Park Müdürlüğü ekipleri, tayın tedavisi yapılmak üzere araçla Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

"Zehirlenmiş olabilir"

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Spil Milli Parkı'nda yüzlerce yılkı atının bulunduğunu ve kimi zaman yılkı atlarının otlardan veya ziyaretçilerin bıraktığı artık yemeklerden zehirlenebileceğini ifade etti.

Spil Dağı Milli Park Müdürü Ernalçacı yaptığı açıklamada, "Spil Dağı Milli Parkımızda yoğun olarak barınan yılkı atlarının bazı zaman zaman hastalanmakta ve sıkıntılar yaşamaktadır. Bu atımız tahmini 2 yaşlarında bir tay. Bu bölgede yediği zehirli otlardan ya da Spil Milli Parkı'na ziyarete gelen kişilerin bıraktığı artıklardan zehirlenmiş olabilir. Vücudunda herhangi bir yara izi yok. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim ettikten sonra bir an önce sağlığına kavuşturup tekrar doğaya salacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA