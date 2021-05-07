Son dakika haber: İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada

Son dakika habere göre İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada Başakşehir'de mezar taşı yapan işçiler ile mezar kazımında görevli işçiler kavgaya tutuştu Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı kameraya böyle yansıdı Başakşehir'de mezarlıkta görevli işçiler arasında kavga çıktı.