Son dakika haber: İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada
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Son dakika haber: İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada Başakşehir'de mezar taşı yapan işçiler ile mezar kazımında görevli işçiler kavgaya tutuştu Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı kameraya böyle yansıdı Başakşehir'de mezarlıkta görevli işçiler arasında kavga çıktı.

İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada

Başakşehir'de mezar taşı yapan işçiler ile mezar kazımında görevli işçiler kavgaya tutuştu

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - Başakşehir'de mezarlıkta görevli işçiler arasında kavga çıktı. Mezarlıkta yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada yumruklar tekmeler havada uçuşurken, kavga anı kameraya böyle yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezar taşı üretiminde çalışan işçiler ile mezarlıkta bulunan mezarların kazımında görevli işçiler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İlk olarak sözlü başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda yerini yumruklu, tekmeli kavgaya bıraktı. Mezarlığın ortasında kavgaya tutuşan 2 grubu polis ekipleri ayırdı. İşçilerin kavga anları ise bir cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

Son dakika haber: İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haber: İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haber: İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haber: İşçiler mezarlıkta birbirine girdi: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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