İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda İşçi taşıyan bir minibüs önündeki kamyona çarptı. Kazada 7 işçi hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesinde Alaşehir'den Uluderbent'e doğru seyir halinde olan 45 J 4854 plakalı işçi servisi saat 14.45 sıralarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda köprü girişinde duramayarak önünde seyir halinde bulunan 64 AAR 108 plakalı kamyona çarptı. İşçi servisinde bulunan 7 kişi kazayı hafif yaralarla atlatırken kazayla ilgili araştırmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

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