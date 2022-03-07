İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler

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İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı, Hakan Türktan - Güncel
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İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

ŞAMPİYONA İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAREskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

SEYİTGAZİ, ESKİŞEHİR (DHA) - ŞAMPİYONA İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Afyonkarahisar'daki tekvando şampiyonasına gittikleri belirtilen tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51), tekvandocu kızı Semanur Özsoy (20) ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan olduğu tespit edildi. Cenazeler, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazada yaralanan tekvandocu Talha Görkem Sarı'nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.


İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Güncel

Hüseyin Kaplan, Karahisar, Eskişehir, Seyitgazi, Güncel, Haberler

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