İşçi minibüsü devrildi: 19 yaralı



ERZİNCAN - Erzincan da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Erzincan Yaylabaşı Beldesi yolundaki Çatalören köyü yakınlarında meydana geldi. Metehan Polat'ın kullandığı 24 EU 791 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple şarampole devrildi. Kaza sonucu turşu fabrikasında çalıştığı öğrenilen 19 işçi yaralandı.

Kazayı gören görgü tanıkları minibüsün devrilmesinin ardından araçtan dumanlar çıktığını belirterek, 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdiklerini kaydettiler.

Kazada Yaralanan 19 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.