İscehisar'da camilerde sohbet programları devam ediyor - Haberler
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İscehisar'da camilerde sohbet programları devam ediyor

İscehisar'da camilerde sohbet programları devam ediyor
AA / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

İscehisar İlçe Müftülüğünce, kentteki camilerde sohbet programlarını sürdürüyor.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İscehisar İlçe Müftülüğünce, kentteki camilerde sohbet programlarını sürdürüyor.

İlçe Müftüsü Hüseyin Buroğlu, Fatih Camisi'nde Yatsı Namazı sonrası cemaatle sohbet programına katıldı.

Buroğlu, sohbette aile hayatı ile ülkenin birlik ve beraberliğin önemini içeren konuşma yaptı.

Sohbetin ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, yemek ikramı yapıldı.

Programa, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

İscehisar'da camilerde sohbet programları devam ediyor

İscehisar'da camilerde sohbet programları devam ediyor

İscehisar'da camilerde sohbet programları devam ediyor

İscehisar'da camilerde sohbet programları devam ediyor

AA / Hakan Şimşek - Son Dakika Haberleri

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