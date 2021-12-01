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İscehisar'da "Bilim Fuarı Sergisi" düzenlendi

AA / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel
İscehisar'da

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde "Bilim Fuarı Sergisi" düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde "Bilim Fuarı Sergisi" düzenlendi.

Battal Aygün Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonundaki "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nın açılışı İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, Milli Eğitim Müdür vekili Necan Dündar, Belediye Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın, Fatih Ortaokulu Müdürü Şenol Oktay tarafından yapıldı.

Okul Müdürü Oktay, fuar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İlçe Kaymakamı Kapar da Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 23 projenin sergilendiği fuarda emeği alan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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AA / Hakan Şimşek - Son Dakika Haberleri

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