İSBAK A.Ş. Genel Müdürü olan Bahaddin Yetkin kimdir?

09.08.2019 10:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin üst düzey yöneticileriyle iştiraklerin genel müdürlerini tanıttı. A takımı olarak ifade edilen bu tanıtımda İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Bahaddin Yetkin ismi dikkat çekti ve internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Bahaddin Yetkin kimdir?

BAHADDİN YETKİN KİMDİR?

Mehmet Bahaddin Yetkin, 1980 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 2003 yılında mühendislik fakültesini bitiren Yetkin, 'Yüksek Onur Belgesi" ile mezun oldu. Bilgisayar Mühendisi pozisyonunda 7 yıl kamuda olmak üzere 16 yıl çalıştı. Bunun yanı sıra birçok belediye ve bakanlığa da bilişim konusunda danışmanlık yapmıştır. 2007 senesinde e-Türkiye ödülüne layık görülen Yetkin, 2 dalda Türkiye'nin 'en iyi e-belediye projesi" ödülünü aldı.

2011 senesinden itibaren Akıllı Şehir Teknolojileri üzerinde çalışmalarda bulunan önemli şirketlerde üst düzey yönetici konumunda; direktörlük, genel müdürlük, icra kurulu üyeliği ve danışmanlık görevinde bulundu. Genel müdürlük deneyini esnasında yurt içinde 70 şehirde; yurt dışında da 14 ülkede "Akıllı Şehir Teknolojileri" konusu üzerinde çalışmalarda bulundu.

Görev yaptığı süre boyunca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından sektördeki başarılarından dolayı birçok ödüle layık görüldü. Özel sektördeki görevlerinin yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Danışmanlığı görevinde de bulundu.

3 çocuk babası olan Bahaddin Yetkin, evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.