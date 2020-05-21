İşaya Üşür kimdir? İşaya Üşür nereli, kaç yaşında? İşya Üşür biyografi Profesör Doktor İşaya Üşür, hayatını kaybetti. Ünlü akademisyen Üşür, Elazığ'da doğdu. Terzi olan babasını kendine örnek aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Çeşitli dergilerde yazıları yayımlanan Üşür, Tarih Vakfı Kurucu Üyesidir. İşaya Üşür hayatı ve biyografisi haberimizde.

İşaya Üşür, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Konferanslarda yaptığı konuşmalarla da tanınan akademisyen, yaşamını yitirdi. Prof. Dr. İşaya Üşür kimdir?

İŞAYA ÜŞÜR KİMDİR?

Üşür, Elazığ'da dünyaya geldi. İşaya Üşür'ün babası terziydi. 1960'lı yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)'nde eğitim gördü. İktisat Bölümünde eğitimini tamamlayan İşaya Üşür, "İktisat Tarihi" ana bilim dalında profesör unvanıyla dersler verdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde son olarak öğretim üyesi olarak görev yaptı. İşaya Üşür ile Serpil Sancar Üşür 1996 yılında boşandı.

Akademisyenliğin yanı sıra; Tarih Vakfı Kurucu Üyesi, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İkinci Başkanı, Bağımsız Sosyal Bilimciler Kurucu Üyesi, Ekonomik Yaklaşım Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, Karaburun Bilim Kongresi Bilim Kurulu Üyesi gibi unvanları da bulunuyor. Bilimsel makaleleri Mülkiye ve Bilim, Ütopya gibi dergilerde yayımlanan Üşür, makaleleri dışında bir çok kitaba da içerik olarak katkı sağlamıştır. Bu kitaplar arasında şunlar vardır:

11. Tez Kitap Dizisi Sayı 10 - Soyalizm Nereye?

11. Tez Kitap Dizisi Sayı 11 - Marksizmde Tartışmalar

Kapitalizm'in Gelişimi Üzerine İncelemeler

İktisadın İlkeleri