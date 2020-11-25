İşadamı Şekeroğlu'nun acı günü
25.11.2020 16:40 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:45
Şekeroğlu Baharatçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilis Vizyon Havadis Gazetesi sahibi Necmettin Şekeroğlu'nun babası Abdullah Şekeroğlu defnedildi.
Şekeroğlu Baharatçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilis Vizyon Havadis Gazetesi sahibi Necmettin Şekeroğlu'nun babası Abdullah Şekeroğlu defnedildi.
Merhum Abdullah Şekeroğlu için ikindi namazına müteakip Kilis Mezarlık Camisinde kılınan Cenaze namazı ile Asri mezarlıkta defnedildi. Necmettin Şekeroğlu'nu Kilis ve çevre illerden gelen işadamları, gazeteciler ile yakınları yalnız bırakmadı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı