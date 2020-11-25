İşadamı Şekeroğlu'nun acı günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İşadamı Şekeroğlu'nun acı günü

25.11.2020 16:40 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:45
İşadamı Şekeroğlu'nun acı günü

Şekeroğlu Baharatçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilis Vizyon Havadis Gazetesi sahibi Necmettin Şekeroğlu'nun babası Abdullah Şekeroğlu defnedildi.

Şekeroğlu Baharatçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Kilis Vizyon Havadis Gazetesi sahibi Necmettin Şekeroğlu'nun babası Abdullah Şekeroğlu defnedildi.

Merhum Abdullah Şekeroğlu için ikindi namazına müteakip Kilis Mezarlık Camisinde kılınan Cenaze namazı ile Asri mezarlıkta defnedildi. Necmettin Şekeroğlu'nu Kilis ve çevre illerden gelen işadamları, gazeteciler ile yakınları yalnız bırakmadı. - KİLİS

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
İşadamı Şekeroğlu'nun acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Nehir Ailesi'nin acı günü
Nehir Ailesi'nin acı günü
Öğretmenler gününde yakalandığı kanseri yine öğretmenler gününde yendi
Öğretmenler gününde yakalandığı kanseri yine öğretmenler gününde yendi
Başkan Sekmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Sekmen'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Enes Batur Sinan Akçıl Bülent Ersoy
Spor Falcao Ozan Tufan Deniz Türüç Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Aralık Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşadamı Şekeroğlu'nun acı günü - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 16:47:22. #1.14#
title