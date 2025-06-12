Sosyal medya platformları üzerinden kumar oynatmak ve haksız kazanç sağlamak iddiasıyla 11 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. 'Key Drop' sistemi aracılığıyla dijital oyunlardan kazandıkları eşyaları gerçek paraya dönüştürdükleri belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. İsa Aktaş gözaltına alındı mı, neden gözaltına alındı?

İSA AKTAŞ GÖZALTINA ALINDI MI, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, "Twitch", "YouTube", "Instagram" ve "TikTok" yayınları sırasında "Key Drop" isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyayı gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.

Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli kişileri yakaladı.

Gözaltına alınan 11 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 2'sinin İstanbul dışında 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.

KEY DROP SİSTEMİ

Öte yandan, yürütülen soruşturmaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yürüttükleri sanal devriye çalışmaları kapsamında, bazı yayıncıların yurt dışı merkezli küresel çaptaki "Key Drop" adlı dijital platformlardaki oyunlar üzerinden takipçilerini kumara teşvik ettiğini tespit etti.

Platformdaki yayıncıların, bu oyun kapsamında rastgele kutular açarak kutudan çıkan, parasal değeri olan dijital eşyalar kazandığı, bu eşyaların da gerçek paraya çevrilerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Oyuna katılan kişilerin, önce sisteme para yatırdığı, ardında oyun kapsamında kutunun açılmasıyla en değerli dijital eşyayı kazanan kişinin bu şekilde diğer tüm dijital ödüllerin de sahibi olduğu, bu sürecin de canlı yayınla takipçilere aktarılarak özendirildiği anlaşıldı.

Dijital platformlardaki bu sistem üzerinden kişilerin kumar oynamaya teşvik edildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı şüphesi üzerine soruşturma makamları harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde ayrıca, dijital oyun içerikli videolarda yer alan bıçak, silah gibi çok sayıda sanal eşyaların 1 lira ile 10 milyon liraya kadar farklılık gösterdiği, çeşitli internet siteleri aracılığıyla da kazanılan eşyaların nakit paraya çevrilebildiği tespit edildi.

Yüksek takipçiye sahip F.K. isimli zanlının, bir video içeriğinde 4 bin 426 dolar değerinde bir eşya kazandığı, bu eşyaların bazı platformlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılabildiği belirlendi.