İŞ YERLERİNE HİJYEN VE ÇEVRE TEMİZLİK DENETİMİ
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İŞ YERLERİNE HİJYEN VE ÇEVRE TEMİZLİK DENETİMİ

İŞ YERLERİNE HİJYEN VE ÇEVRE TEMİZLİK DENETİMİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Birimi ve Zabıta Müdürlüğü personelleri Hürriyet (Saray) Caddesinde hizmet veren iş yerlerinde hijyen ve çevre temizliği denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler esnafa çöp çıkartma saatlerine uyulması konusunda da hatırlatmalar yaptı. Hijyen ve çevre temizliği kurallarına uymayan işletmelere yasalar dahilinde uyarılar yapıldı. "

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler hakkında açıklama yapan Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz: "Antakya Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü olumsuzluğun takipçisi olacağız. Sağlığa uygunluğun istenilen seviyeye getirilmesi, halkımızın daha temiz bir ortamda gönül rahatlığıyla hizmet alabilmesi için ekiplerimiz kontrollerine aralıksız devam edecektir. Denetimlerde standartlara uyan vatandaşlarımıza da teşekkür ederiz. " şeklinde konuştu.

Antakya Belediyesi ekipleri şehrin 95 Mahallesinde hemşerilerin sağlığını tehlikeye atabilecek durumların önüne geçmek hem çevre hem toplum sağlığını korumak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi :

18 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre

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