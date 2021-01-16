İş yerinin deposunda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İş yerinin deposunda ölü bulundu

16.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:23
İş yerinin deposunda ölü bulundu

BARTIN merkeze bağlı Kozcağız beldesinde eşinden boşandıktan sonra iş yerinde yaşamaya başlayan Veysel Özcan (57), depoda ölü bulundu.

BARTIN merkeze bağlı Kozcağız beldesinde eşinden boşandıktan sonra iş yerinde yaşamaya başlayan Veysel Özcan (57), depoda ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kozcağız beldesi Kavlaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandıktan sonra elektrik malzemelerinin satıldığı iş yerinde yaşamaya başlayan Veysel Özcan'dan haber alamayan arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İş yerine giren jandarma ekipleri ve arkadaşları, Özcan'ı depo bölümünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekipleri, Özcan'ın öldüğünü tespit etti.Veysel Özcan'ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İş yerinin deposunda ölü bulundu
İş yerinin deposunda ölü bulundu
İş yerinin deposunda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Ankara Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş yerinin deposunda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 15:24:37. #1.15#
title