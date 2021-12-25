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İş yerinin camını kırıp dizüstü bilgisayarı çaldı

İş yerinin camını kırıp dizüstü bilgisayarı çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir fastfood dükkanının camını kırıp masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı çalan ve jandarma tarafından yakalanan S.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir fastfood dükkanının camını kırıp masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı çalan ve jandarma tarafından yakalanan S.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesinde O.Ö.'ye ait fastfood dükkanında yaşandı. İş yerinin camının kırılarak masanın üzerinde dizüstü bilgisayarın çalınması, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Hırsızlık ve mala zarar verme olayının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve Manavgat Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekibi tarafından yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucu şüphelinin S.G. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelinin evinde yapılan aramada, iş yerinden çalınan dizüstü bilgisayar ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, ikametinde yakalanarak gözaltına alınan S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

İş yerinin camını kırıp dizüstü bilgisayarı çaldı

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