İş yerine şok baskında çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş yerine şok baskında çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi

İş yerine şok baskında çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde jandarma ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak tütün ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi. İş yerine düzenlenen operasyonda 29 bin 920 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır halde bulunan makaron sigara, 36 bin 800 adet bandrollü boş makaron, 20 bin 800 kilogram kaçak sarmalık kıyılmış tütün, 16 buçuk kilogram bandrollü sarmalık kıyılmış tütün, 450 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İş yeri sahibi M.E. hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

İş yerine şok baskında çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Adnan Menderes Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sibel Can Demet Evgar Ebru Gündeş
Spor Gervinho Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İş yerine şok baskında çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:48:39. #1.15#

title