İŞ YERİNE GİREN YAVRU SANSAR, İLGİ ODAĞI OLDU
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İŞ YERİNE GİREN YAVRU SANSAR, İLGİ ODAĞI OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki iş yerinin açık olan kapısından içeri giren yavru sansar, görenlerin ilgisini çekti.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki iş yerinin açık olan kapısından içeri giren yavru sansar, görenlerin ilgisini çekti. İş yeri sahibi ve çevredeki esnaf tarafından yakalanıp su verilen sansar, çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay. bugün Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Elektronik eşya tamircisi İsmail Şimşek'in iş yerine açık olan kapıdan içeriye yavru sansar girdi. İlk önce ne olduğunu anlayamayan Şimşek, çevredeki esnaftan yardım istedi. Arkadaşlarının yardımıyla sansarı yakalayan Şimşek, su verdi. Bir süre sansarı seven Şimşek ve yardıma gelenler, ihbar üzerine çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Sansarın, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

İş yeri sahibi İsmail Şimşek, Dükkanda, müşteriyle konuşurken iş yerimize türünü bilmediğimiz bir hayvan geldi. Sonra yakaladık, su verdik. Ardında doğa koruma ekiplerine haber verdik dedi.

İŞ YERİNE GİREN YAVRU SANSAR, İLGİ ODAĞI OLDU
İŞ YERİNE GİREN YAVRU SANSAR, İLGİ ODAĞI OLDU
İŞ YERİNE GİREN YAVRU SANSAR, İLGİ ODAĞI OLDU
İŞ YERİNE GİREN YAVRU SANSAR, İLGİ ODAĞI OLDU
İŞ YERİNE GİREN YAVRU SANSAR, İLGİ ODAĞI OLDU
İŞ YERİNE GİREN YAVRU SANSAR, İLGİ ODAĞI OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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