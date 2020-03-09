İş yerinden çıkan kişinin üzerine halı düştü
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Cumhuriyet Mahallesi, Çankırı, Güncel

İş yerinden çıkan kişinin üzerine halı düştü

Çankırı'da bir çiçekçide arkadaşına yardım etmek için sipariş götüren kişinin başına 3. kattan halı düştü.

09.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:47
İş yerinden çıkan kişinin üzerine halı düştü

Çankırı'da bir çiçekçide arkadaşına yardım etmek için sipariş götüren kişinin başına 3. kattan halı düştü. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak'ta çiçekçi arkadaşına yardım eden Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Serhad Apaydın (20), iş yerindeki yoğunluk nedeniyle siparişi götürmeye hazırlandı.

O sırada dükkandan çıkan Apaydın'ın üzerine apartmanın 3. katından yolluk düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerine halı düşünce bir süre şaşkınlık yaşayan Apaydın'ın, daha sonra üzerindeki halıyı atarak oradan ayrılması yer alıyor.

Apaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yoğunluk yaşayan çiçekçi arkadaşına yardım ettiğini söyledi.

Sipariş gelmesi üzerine anahtarı alarak dışarı çıktığını anlatan Apaydın, "Tam çıkarken önüme bir perde indi. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Şok oldum. Çabuk atlattım, sonra yoluma devam ettim. Toplu bir şekilde düşseydi daha kötü olabilirdi. Boynumda hafif bir ağrı var ama o da geçer diye umuyorum." diye konuştu.

İş yerinden çıkan kişinin üzerine halı düştü

Kaynak: AA

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İş yerinden çıkan kişinin üzerine halı düştü

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