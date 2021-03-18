Son dakika haberi... İş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberi... İş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

18.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:09

Son dakika haberine göre Kartal'daki bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kartal'daki bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden cep telefonu çalındı.

"Açıktan hırsızlık" ile ilgili yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda kimliği tespit edilen İ.K, Kadıköy'de gözaltına alındı.

Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen İ.K hakkında, adli makamlara sevk edilmesinin ardından adli kontrol hükümleri uygulandı.

Son dakika haberi... İş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi... İş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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