İş yerinden 300 litre mazot çalan 2 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş yerinden 300 litre mazot çalan 2 zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İş yerinden 300 litre mazot çalan 2 zanlı yakalandı

Malatya'da, belediye şantiyesinden 300 litre mazot çalan 2 zanlı yakalandı.

Malatya'da, belediye şantiyesinden 300 litre mazot çalan 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakınca Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde meydana gelen İşyerinden Kurumdan Hırsızlık konusu ile ilgili şantiye amiri tarafından şantiye çalışanı bir şahsa ait aracın bagaj kısmında ve arka koltuğunda dolu vaziyette toplam 10 adet bidonda toplam 300 litre mazotun görülmesi üzerine konu ile ilgili şüpheli iki şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti

20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Şans Oyunları Bensu Soral Yemek Tarifleri Ferhan Şensoy Recep Tayyip Erdoğan
Spor Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Cengiz Ergün Rüya Tabirleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İş yerinden 300 litre mazot çalan 2 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:50:19. #1.11#