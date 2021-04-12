İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan demir ustası öldü
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İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan demir ustası öldü

Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel
İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan demir ustası öldü

NİĞDE'de iş yerinde 2 kardeşin silahlı saldırısına uğrayan demir ustası Bilal Duyar (33) yaşamını yitirdi.

NİĞDE'de iş yerinde 2 kardeşin silahlı saldırısına uğrayan demir ustası Bilal Duyar (33) yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganlardan K.A. yakalanırken, O.A. ise aranıyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında sanayi sitesindeki iş yerinde meydana geldi. Demir ustası Bilal Duyar, iş yerine gelen K.A. ve kardeşi O.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. tabancayla Duyar'a ateş etti. Duyar boynundan yaralanırken, K.A. ve kardeşi O.A. iş yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duyar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Duyar, kurtarılamadı. Duyar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.Saldırganları bulmak için çevrede araştırma yapan ekipler, K.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Ekipler, O.A.'yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.


İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan demir ustası öldü
İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan demir ustası öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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