İş yerinde saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İş yerinde saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti

Osmaniye'de iş yerinde şahsın silahlı saldırısına uğrayan 41 yaşındaki berber Ömer Filiz, hayatını kaybetti.

05.09.2020 22:26 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:12

Osmaniye'de saat 20.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8029'uncu Sokak'taki bir berber dükkanında meydana gelen olayda, Ömer Filiz'in çalıştığı sırada iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Filiz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Filiz'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Filiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma sonucu şüpheli M.Y.E'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü.

İş yerinde saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Abdülhamit Gül Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Alişan Fatma Girik Demet Akalın
Spor Jose Sosa Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: İş yerinde saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 23:12:20. #1.15#
title