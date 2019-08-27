İş yerinde patlama: 4 yaralı

27.08.2019 12:09

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Polis patlamanın sebebini araştırıyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki bir emlak dükkanında meydana geldi. 2 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı. Olayda Yakup Duman, Masal Tığlı, Zehra Orhan ve Alican Mizan Tek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Ekipler patlamanın sebebini araştırıyor.

Kaynak: DHA