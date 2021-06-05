İş yerinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi vatandaşlar kurtardı
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İş yerinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi vatandaşlar kurtardı

İş yerinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi vatandaşlar kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da iş yerinde çıkan yangında içeride mahsur kalan kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.

ADANA'da iş yerinde çıkan yangında içeride mahsur kalan kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken kurtarılan kişinin hafif şekilde elinden yaralandığı belirtildi.  

Yangın merkez Çukurova ilçesine bağlı Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerindeki bir züccaciye dükkanında meydana geldi. İş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiği sırada içeride bir kişinin olduğunu farkettiler. Vatandaşlar içerde  mahsur kalan kişiyi kendi imkanlarıyla çıkarttı. Yangından kurtarılan kişinin elinden hafif şekilde yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri  yangını kısa sürede söndürürken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


- Adana
İş yerinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi vatandaşlar kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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