İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı AKÜ'yü Ziyaret Etti
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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı AKÜ'yü Ziyaret Etti

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı AKÜ'yü Ziyaret Etti
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Şuayip Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yılmaz Yalçın ve Prof. Dr. Murat Peker; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt ve beraberindeki heyeti misafir etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Şuayip Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yılmaz Yalçın ve Prof. Dr. Murat Peker; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt ve beraberindeki heyeti misafir etti. Görüşmede Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya, Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Samet Fidan da yer aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yalçın, Prof. Dr. Özdemir ve Prof. Dr. Peker, nazik ziyaretleri nedeniyle misafirlerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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