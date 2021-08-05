İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı AKÜ'yü Ziyaret Etti

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Şuayip Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yılmaz Yalçın ve Prof. Dr. Murat Peker; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt ve beraberindeki heyeti misafir etti.