İş makinesinin altında kalan kadın öldü (2) KİMLİĞİ BELİRLENDİÇorum'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden kadının, Esra Aktepe (26) olduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Çorum'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden kadının, Esra Aktepe (26) olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Esra Aktepe evladımız bugün elim bir trafik kazası sonucu maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhume kardeşimize Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA