İş makinesi devrildi, operatör öldü
BURSA'da yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Mehmet Altay (51), yaşamını yitirdi.
10.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:24
BURSA'da yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Mehmet Altay (51), yaşamını yitirdi.
Kaza, Harmancık ilçesinde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş makinesi, yol çalışması yaptığı sırada operatörün kontrolünde çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, operatör Mehmet Altay, yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Altay'ın cansız bedeni, Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA